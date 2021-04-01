Павел Чиков: Демонстративная несправедливость стала мейнстримом

Вся реальная общественно-политическая жизнь в стране обусловлена противостоянием Навального и Путина. Командой ФБК* и Кремлем. Есть только новые выпады, разоблачения, угрозы уличными протестами, акции самопожертвования со стороны Алексея и его команды. И новые репрессивные инициативы, «бомбардировка Воронежа» и подавление любых гражданских инициатив со стороны второго.

Всё остальное ненастоящее. Бутафорские институты, делающие вид, что они на что-то влияют. Заявления высших лиц, смердящие своей фальшью и бравадой. И маргинализированные и выпадающие из мейнстрима гражданские организации, с другой стороны.

Публика больше ничего не читает в СМИ, ничем не интересуется. Краткие периоды мобилизации во время протестов - опять же только в связи с Навальным - сменяются длительными периодами тотальной апатии.

Сегодня, безусловно, невозможно не поддерживать Навального, не сопереживать ему, не возмущаться демонстративной несправедливостью Кремля в отношении него. Но именно это гарантирует неминуемую стремительную деградацию всего остальных гражданского сектора. Раньше несправедливость была локальной и избирательной - в отношении Ходорковского тогда в нулевые, а против Навального в 2010-е. Для остальных был плохонький, но закон.

Сегодня демонстративная несправедливость стала мейнстримом и больше нет никаких методов ей противодействовать. Навального не в чем упрекнуть, он давно последовательно шаг за шагом идет по своей тропе. Кремль тоже давно в заложниках выбранной парадигмы - заведомо избыточная реакция на любой выпад в свой адрес. В итоге запах напалма по утрам и выжженная земля кругом, где ничего больше не растет.

Вместо СМИ - пропагандисты или боевые листки Навального. Жулики и воры, с одной стороны, и иностранные агенты, с другой.

Вместо правозащиты и худобедно состязательного процесса - политическая адвокатура и силовики с судьями, штампующие бредовые решения, где всёзаконноиобоснованно.

Все более или менее активные граждане теперь делятся за навальнистов и подментованных. При этом последние преследуют первых, строчат доносы, увольняют с работы, отчисляют из вузов, буллят в школах. А первые обличают, разоблачают насильников и коррупционеров.

Пропасть ширится, ставки растут, полмиллиона готовых снова протестовать наберутся в ближайшие пару недель. Значит, снова массовые противостояния с полицией и Росгвардией на улицах российских городов. Избиения, задержания, аресты, штрафы, пополнение черных списков нелояльных режиму. Происходит всё большая поляризация и эскалация, поведение становится провокационным, выпады - личными, появляются взаимные заложники. Вы у нас члена семьи посадили, а мы вас за это в санкционные списки внесем и счета заморозим.

Отрицательная гражданская энергия растёт. Она неизбежно приведёт к радикализации и росту насилия - причем с обеих сторон. Именно этого стороны конфликта ожидают и даже хотят друг от друга, чтобы тут же легитимировать ответные действия.

Шаги навстречу обеими сторонами воспринимаются только как проявление слабости. Игра только с нулевой суммой, варианта win-win никто не видит и не хочет видеть. На кону уже стоят свобода, жизнь и здоровье.

Лично мне это категорически не нравится, но что делать, неясно. Правительство национального примирения сейчас в России не созовешь.

*ФБК — организация внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.