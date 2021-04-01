В Пентагоне заявили об обеспокоенности из-за ситуации на Донбассе

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что военное ведомство США обеспокоено ростом напряженности на востоке Украины, но не стал комментировать передвижение российских войск, которые стягиваются в Крым.

«Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушения режима прекращения огня в июле 2020 года, в результате которых 26 марта погибли украинские солдаты. Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года. Кроме того, нам известны сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины», — сообщил на брифинге Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон обсуждает ситуацию с союзниками по НАТО. На вопрос журналиста о возможном вторжении России на Украину Кирби ответил: «Очевидно, мы не хотим больше видеть нарушений на территории Украины. Но я не собираюсь говорить о разведке».