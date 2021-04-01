В Пентагоне заявили об обеспокоенности из-за ситуации на Донбассе

Пресс-секретарь Пентагона заявил, что военное ведомство США обеспокоено ростом напряженности на востоке Украины, но не стал комментировать передвижение российских войск, которые стягиваются в Крым.
«Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушения режима прекращения огня в июле 2020 года, в результате которых 26 марта погибли украинские солдаты. Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ еще в июле прошлого года. Кроме того, нам известны сообщения украинских военных о передвижениях российских войск на границах Украины», — сообщил на брифинге Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон обсуждает ситуацию с союзниками по НАТО. На вопрос журналиста о возможном вторжении России на Украину Кирби ответил: «Очевидно, мы не хотим больше видеть нарушений на территории Украины. Но я не собираюсь говорить о разведке».Ранее The New York Times писала, что Россия стягивает около четырех тысяч военных к границе с Украиной. По данным издания, на этом фоне Европейское командование Вооруженных сил США повысило уровень готовности с «вероятного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса». О переброске российских войск к границе сообщал и главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак. По его словам, дополнительные силы подходят туда под предлогом учений, и сейчас «вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым находится 28 батальонных тактических групп противника». По ожиданиям, вскоре там соберется еще до 25 батальонных тактических групп.
Кирби подтвердил, что председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли говорил по телефону с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим ВС Украины Русланом Хомчаком.