Леонид Гозман: «Закованный побеждаю!»

Все, что происходит с Навальным после его возвращения в Россию, это эпос, античная трагедия. И с этой точки зрения, как бы ни закончилось противостояние Навального с путинской системой, он делает все правильно. Он – герой и ведет себя соответственно! Это не про расчеты — а не лучше ли было вернуться позже или не возвращаться совсем? Это не про то, готовы ли структуры Навального работать без него? Не про то, сейчас или потом лучше было бы показать фильм про дворец? Не про то, подготовились ли его товарищи к его длительному сроку или даже страшно говорить, к чему? Это, вообще, не про политику и расчеты. Это про мужество, достоинство и верность себе. И это во много раз важнее политики, выборов и прочего — это пример. Это демонстрация свободы в самых экстремальных условиях. О нем еще легенды будут слагать. Сил ему и его жене!

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