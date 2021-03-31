ФСИН: Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь

Алексею Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь, его право на сон соблюдается, а меры взыскания применяются в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса, заявляют в Управлении ФСИН по Владимирской области. Сегодня политик, заключенный в ИК-2, объявил голодовку, требуя допустить к нему врача.

«Сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон. В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных, — говорится в сообщении УФСИН. — Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь».

Меры взыскания к Навальному применяются в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса, отмечают в ведомстве: «При применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня, А. Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры».

Сегодня Алексей Навальный объявил в колонии голодовку, требуя допустить к нему гражданского врача. Состояние здоровья политика ухудшилось. «Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность», — сообщил он. В колонии Навальному не только отказывают в качественной медицинской помощи, но и как «склонного к побегу» каждый час будят по ночам для проверки, и уже выписали шесть взысканий, рассказывал политик.