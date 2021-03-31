Бедность среди семей без детей в России с начала пандемии выросла вдвое

Исследователи сообщили о двукратном росте бедности среди бездетных семей в России. При этом уровень бедности среди тех, у кого есть дети, снизился.

Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ. Аналитики пришли к выводу, что помощь безработным и семьям с детьми смягчила удар для них, вызванный пандемией, связанными с ней ограничениями и кризисом. При этом эффект был коротким: выплаты сдержали прирост бедности, но в целом ее уровень сейчас все равно выше, чем в начале 2020 года.

«В семьях без детей бедность до пандемии была не так высока (3,8%), однако в период кризиса выросла более чем в два раза», — заявили аналитики. Причины этому, по мнению авторов доклада, в том, что основные меры поддержки населения в пандемию шли именно семьям с детьми в возрасте 3-7 лет.

Как результат, если пять лет назад потребители хотели больше тратить на одежду, бытовую технику и поездки в отпуск, то в 2020 на первый план вышло увеличение расходов на медицину, образование детей и продукты. 35% участников исследования заявили, что их материальное положение за год ухудшилось.