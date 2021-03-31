Из бюджета потратили 2,6 млрд рублей на карантин встречающихся с Путиным

Управление делами президента получило из резервного фонда правительства на меры против распространения коронавируса более 6,4 млрд рублей, из них 1,2 млрд было выделено секретным распоряжением правительства. Из этих денег частично оплачивались услуги обсервации тех, кто встречался с президентом Владимиром Путиным, пишет Би-би-си. Заказывали эти услуги в 12 гостиницах и санаториях в Москве, Подмосковье, Сочи и Ялты, потратив на это 2,6 млрд.

Санатории «Ватутинки» и «Десна» в Москве, а также «Дагомыс» и «Русь» в Сочи получили самое крупное государственное финансирование — субсидии и госконтракты на обсервацию на сумму более двух млрд руб. Эти учреждения с марта прошлого года перевели на «спецобслуживание», и заказать номера в них сейчас нельзя.

Самым крупным заказчиком номеров был специальный летный отряд «Россия», непосредственно обслуживающий высших лиц государства. Но карантин проходили, например и 80 ветеранов, приглашенных на парад в честь 75-летия победы.