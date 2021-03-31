В Белоруссии журналистов могут приравнять к участникам акций протеста

«Сейчас много одиозных средств массовой коммуникации, которые работают в интернете, у которых миллионные посещения, где постоянно идет непрекращающийся ежесуточный митинг против действующего президента, власти, — сказал он. — Мы рассуждаем, будто сейчас обычное время, но всем надо понимать, что идет в мире война… И надо уже привыкать жить по военному времени, т.е. отвечать за свое слово, поступок и ответственность другая». Также Давыдько назвал СМИ «огневыми точками или противника, или союзника».
Проект поправок к закону о СМИ также изучило издание TUT.BY. Сообщается, что в документе есть, к примеру, запрет распространять информацию с целью опорочить граждан по различным признакам и дискредитировать госорганы и другие организации. Помимо этого, предусмотрен запрет на публикацию опросов об общественно-политической ситуации, если они проводились без специальной аккредитации. Власти республики предлагается наделить правом прекращать выпуск издания или ограничивать доступ к нему, если тот распространяет материалы, пропагандирующие экстремизм, или несущие вред интересам страны.