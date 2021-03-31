Совет Федерации одобрил законопроект о госконтроле просветительской деятельности

Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об образовании», которые вводят государственное регулирование просветительской деятельности. Как сообщает ТАСС, за проголосовали 145 сенаторов, один выступил против и один воздержался.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой. Норма, практически вводящая цензуру для ученых, преподавателей и популяризаторов науки, должна вступить в силу с 1 июня. Ранее академики РАН призывали сенаторов отклонить документ, а более 246 тыс. человек подписали петицию против его принятия. Против инициативы выступали сотни деятелей культуры, а также главы независимых просветительских проектов, таких как Arzamas и «ПостНаука». «Налицо попытка государства взять под контроль свободу распространения знаний», — писали ученые. НКО обращались к российскому омбудсмену и к Комиссару по правам человека Совета Европы: «Демократическая дискуссия в России по общественно-значимым вопросам, давно уже маргинализованная, будет сведена к минимуму. Будет создана юридическая база для запрета любых инициатив, критикующих проводимую государством политику или даже отклоняющихся от нее». Соавтор документа, сенатор Андрей Климов на это лишь заявлял, что реакция на проект нагоняется из Вашингтона. Самого его требуют лишить звания почетного профессора Пермского университета, в котором он учился и преподавал.