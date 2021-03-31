Суд назвал законным включение журналиста «7х7» в список СМИ - иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы призвал законным включение журналиста издания «7х7» Сергея Маркелова* в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Федора Сироша.

Журналист попал в этот список летом 2020 года, при этом Минюст не стал присылать ему уведомление. Кроме того, оказалось, что в деле фигурируют два неназванных госоргана, о которых ведомство якобы получило информацию об иностранных источниках финансирования Маркелова*. В исковом заявлении решение Минюста названо незаконным и политическим, а также нарушающим права на свободу слова и на неприкосновенность частной жизни. Журналист требовал отменить решение Минюста и исключить его из реестра иноагентов.

Суд отказался истребовать документы от неназванных органов власти, на основании которых журналиста внесли в реестр. Кроме того, представители Минюста и МИДа, пишет Чиков, поясняли, что не проверяют сведения от госорганов. Решение суда будет обжаловано. Ранее Чиков сообщал, что неназванными ведомствами могут быть Росфинмониторинг и ФСБ.

Сергей Маркелов*, а также правозащитник Лев Пономарев*, журналисты Людмила Савицкая* и Денис Камалягин*, а также активистка Дарья Апахончич* попали в список первых пяти лиц, признанных СМИ-иноагентами в России. Все они рассказывали, что не получали иностранного финансирования и им неизвестны причины включения их в перечень. 23 марта суд приостановил действие решения Минюста о внесении в список Людмилы Савицкой*, на следующий день аналогичное решение было вынесено по Сергею Маркелову*. Заявление об исключении из перечня подавали также остальные участники.

*Сергей Маркелов, Людмила Савицкая, Денис Камалягин, Дарья Апахончич, Лев Пономарев — внесены в реестр лиц, выполняющих функции СМИ-иноагентов.