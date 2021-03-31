Путин допустил национализацию некоторых предприятий

Президент Владимир Путин допустил вариант национализации предприятий в случае злостного невыполнения ими гособоронзаказа.

«Такой инструмент возможен. В том числе, и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — сказал Путин на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы, передает «Интерфакс».

Вопрос о национализации поднял председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, который предложил этот механизм при процедуре банкротства социально-значимых стратегических предприятий в случае угрозы невыполнения ими важных функций, в том числе поддержания занятости.

Путин отметил, что в таких случаях непонятна ситуация с эффективностью менеджмента компаний: «Если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать, в том числе, и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, то такой инструмент возможен. Потому что деньги-то государственные выделяются и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек». При этом президент добавил, что «совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия».