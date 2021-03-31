Государственные меры поддержки недоступны для 20% нуждающихся россиян

Ни одной из мер государственной поддержки не получает пятая часть россиян, живущих за чертой бедности, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации. Как передает РБК, по мнению Кудрина, необходимы дополнительные меры для достижения показателей по снижению бедности, обозначенных президентом - к 2030 году уровень бедности должен снизиться с 13,2 до 6,6% населения.



29 марта Кудрин с СФ предложил поменять механизм начисления социальных пособий. По его словам, нужно исходить не от наличия маленьких детей в семье, а от дефицита ее доходов. На встрече с Владмиром Путиным Кудрин говорил, что Счетная палата проанализировала все меры и программы, влияющие на уровень бедности в стране, и разработала подходы по его снижению. Проект был представлен вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минтруду, сейчас правительство его анализирует.



По данным Росстата, по итогам 2020 года реально располагаемые доходы населения упали на 3,5%. За январь—сентябрь прошлого года число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось на 400 тыс. и составило 19,6 млн — это 13,3% населения страны.