Журналисты обнаружили сеть подставных понятых для фабрикации дел о наркотиках в Самарской области

В делах о наркотиках в Самарской области обнаружили сеть подставных понятых и закупщиков. Расследование опубликовали «Важные истории» и «Новая газета».

По данным изданий, самарские полицейские используют для фабрикации уголовных дел минимум 86 понятых и закупщиков наркотиков. Это выяснилось после того, как журналисты проанализировали 11 тыс. приговоров в регионе по 12 наркотическим статьям УК за несколько лет. В 269 делах подписывали протоколы одни и те же люди. В расследовании отмечается, что некоторых подставных понятых и закупщиков полицейские привлекли к таким делам более 50 раз.

К примеру, Леонид Суслов был либо понятым, либо закупщиком по меньшей мере 48 раз, Евгений Ефстифеев участвовал в делах минимум 39 раз, еще семеро жителей области привлекались к следственным действиям не менее 10 раз каждый. Кроме того, эти люди нередко выступали в судах в качестве свидетелей обвинения.

Ранее в феврале «Важные истории» совместно с «Медузой» выпустили расследование о том, что в Москве по аналогичному принципу работают минимум 142 подставных понятых.