Бизнесмена Бориса Шпигеля госпитализируют в больницу СИЗО

Как пишет ТАСС со ссылкой на членов ОНК Москвы, накануне вечером Шпигеля перевели в СИЗО-4, там ему стало плохо. После того, как утром он сообщил об этом наблюдательной комиссии, его забрали в больницу.
Ранее в ОНК сообщили, что у Шпигеля есть заболевания, из-за которых его нельзя держать в СИЗО. Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» был арестован по делу экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева. Его подозревают в даче взятки бывшему губернатору. 24 марта Шпигель заявил члену ОНК Марине Литвинович, что его принуждали отдать контрольный пакет бизнеса, и завели дело после того, как он отказался. 31 млн руб., которые следствие считает взяткой, по словам Шпигеля, должны были пойти на строительство психоневрологического санатория.