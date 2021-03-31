Италия высылает двух российских дипломатов

Ранее сообщалось, что в Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Это итальянский военнослужащий и российский офицер. Задержание произошло в момент передачи документов с секретными сведениями. Капитан ВМС Италии должен был получить за это деньги от офицера из российского посольства. Посла РФ после этого вызвали в МИД Италии.
По заявлению полиции, аресты были произведены прокурорами Рима после длительного расследования, проведенного итальянской разведкой при поддержке военных.