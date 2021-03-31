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Италия высылает двух российских дипломатов

31.03.2021

Власти Италии вышлют двух сотрудников российского посольства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. «Мы уведомили о немедленной высылке двух российских чиновников. Благодарю нашу разведку и все госаппараты, которые каждый день работают на защиту нашей страны», — написал он в Facebook. 

Ранее сообщалось, что в Риме задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Это итальянский военнослужащий и российский офицер. Задержание произошло в момент передачи документов с секретными сведениями. Капитан ВМС Италии должен был получить за это деньги от офицера из российского посольства. Посла РФ после этого вызвали в МИД Италии.

По заявлению полиции, аресты были произведены прокурорами Рима после длительного расследования, проведенного итальянской разведкой при поддержке военных.

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