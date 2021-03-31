Алексей Захаров: Логика «сам виноват» — ущербна

Алексей Навальный в тюрьме, у него проблемы со здоровьем, ему по ночам не дают спать. И про него сейчас можно услышать: А чего он хотел? Занялся политикой, вернулся в страну, да еще и унизил Путина своими расследованиями. Сам виноват, а тюрьма - не курорт.

Это - глубоко ущербная логика. Во-первых потому, что с оправданием насилия можно далеко зайти. Вот Борис Шпигель. Пожилой человек, у которого сейчас тоже проблемы со здоровьем - возможно, еще более серьезные, чем у Алексея, и он тоже не может получить нормальную медицинскую помощь. Он был абсолютно лоялен. Более того, заседал в Совете Федерации, играя там довольно отвратительную системную роль. Не Навальный - его противоположность. А потом, по всей видимости, силовики пришли за его бизнесом, и он оказался примерно в том же положении что и Алексей. Наверное, и про него можно сказать: А чего он хотел? Занялся бизнесом - сам виноват, тюрьма - это тебе не курорт. Открыл магазин - сам виноват, пошел на риск. Прочел лекцию, написал книгу - сам виноват, знал, на что шел. Вышел на митинг, покрасил волосы, перешел улицу в неположенном месте - сам виноват. Высунулся, а мог бы сидеть тихо. И вообще, наказания без вины не бывает.

Во-вторых, людей нельзя мучить. Ни невиновных, ни виноватых, никаких. В Уголовном Кодексе есть наказание - "лишение свободы". Там ничего не сказано про "лишение здоровья", например, или чтобы человека лишали сна и будили ночью каждый час, медленно сводя его с ума. Более того, в Конституции сказано: "Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию".

Этой идее не одна сотня лет. В Великобритании запрет на "жестокие и необычные наказания" был введен еще в 1689 году. Да и России телесные наказания начали отменять в уже 18 веке - сначала для привилегированных сословий, потом для всех остальных.

У человека есть право, чтобы у него не отнимали волю, чтобы не ломали через колено, чтобы не мучили. Воля и личность драгоценны, как сама жизнь. А в нашей тюрьме у человека есть шанс угодить в средневековый застенок, где каждая клеточка его тела становится собственностью государства, или, скорее, тех, кто использует государство в личных целях. Так нельзя. В равной мере это относится и к Навальному, и к Шпигелю, и к Фургалу, и вообще ко всем, кто сидит - по делу или нет, неважно. Странно, что приходится это повторять в 21 веке.

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