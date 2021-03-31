В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для домашних животных

В сообщении на сайте ведомства говорится, что вакцина предназначена для плотоядных животных: кошек, собак и пушных зверей. Ее проверяли на домашних питомцах, а также на лисах, песцах и норках.
«Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных, — сообщает ведомство. — Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу».
Клинические испытания препарата проходили с октября 2020 года. Сейчас изучается срок, на который у животных сохраняются антитела к COVID-19. По данным Россельхознадзора, это не менее полугода. Массовое производство вакцины могут запустить в апреле.
В ходе пандемии выявлялись неоднократные случаи заражения кошек, собак, животных в зоопарках, а также пушных зверей, в том числе на норковых фермах. В России установлено два факта заражения питомцев.