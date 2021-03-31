В Совете Федерации одобрили новые президентские сроки для Путина

Совет Федерации одобрил закон, который дает право Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента. Об этом сообщает ТАСС. 24 марта Госдума окончательно утвердила «обнуление» президентских сроков Путина, приняв закон третьем чтении.

Таким образом парламентарии привели нормы о выборах в соответствие с измененной Конституцией. Против «обнуления» выступали разные представители российского общества. «Поправки разрушают российское государство и создают угрозу самому его существованию уже в ближайшем будущем. Эти изменения несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека», — писали в частности муниципальные депутаты. Критичный отзыв на поправки опубликовала Венецианская комиссия Совета Европы — по мнению экспертов, принятые в 2020 году поправки слишком усилили роль президента и стали угрозой для верховенства права. Путин сможет оставаться президентом до 2036 года.