Российских хакеров подозревают в атаке на Госдеп США

Российские хакеры могут быть причастны к краже тысяч электронных писем Госдепартамента США. Атака произошла в 2020 году.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники. На данный момент известно, что злоумышленники взломали почту бюро Госдепа по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Данных о том, что хакеры могли получить доступ к секретной информации, пока нет. Также неясно, был ли этот взлом частью крупной атаки на правительственные учреждения США через ПО компании Solar Winds,в которой также обвиняют российских хакеров.

Об атаке через программное обеспечение Solar Winds стало известно в конце 2020 года. Выяснилось, что злоумышленники несколько месяцев собирали информацию Госдепа, Минфина, министерства торговли и энергетики и других американских ведомств. В целом взлом затронул более 250 предприятий. Российские власти отрицают причастность к этому.