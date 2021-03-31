В Ярославле у сотрудников штаба Навального проходят обыски по делу о хищении электроэнергии

К сотрудникам ярославского штаба Навального утром пришли с обысками по делу о хищении электроэнергии.

«На данный момент известно, что пришли к двум сотрудникам штаба — к Александру Смирнову и Артуру Сидорову. Они перестали выходить на связь. Сказать, кто именно пришел с обысками, они не успели. Точно известно, что изымают всю имеющуюся технику: телефоны, ноутбуки», — рассказал «Новой газете» сотрудник федерального штаба Дмитрий Низовцев.

Ранее ярославский штаб сообщал, что здание, в котором они арендуют офис, временно отключили от сети. «Сделали это «Яргорэлектросети» из-за подозрений в бездоговорном потреблении — несмотря на тот факт, что за электроэнергию собственнику помещения мы исправно платим», — утверждали сотрудники штаба.