Власти отказали штабу Любови Соболь в предвыборных пикетах

Префектура Центрального административного округа Москвы отказала предвыборному штабу Любови Соболь в согласовании пикетов в поддержку ее будущей думской кампании. Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на главу штаба Ольгу Ключникову, чиновники объяснили свое решение указом мэра «О введении режима повышенной готовности» от 5 марта 2020 года. Соратники Соболь планировали провести ряд встреч с избирателями около роллапов с изображением кандидата и с лозунгом «Голос против «Единой России».

Соболь находится под домашним арестом по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, возбужденному после протестов 23 января.

Пока ее штаб работает по ранее утвержденному плану: волонтеры обходят квартиры в семи районах Центрального округа и Лефортово, записывают жалобы жителей и подают по ним письменные обращения и иски. «Волонтеры встречают огромную поддержку среди жителей, которые надеются, что мы сможем победить «Единую Россию» и помогать им, уже используя депутатские полномочия. Уверена, мы легко соберем подписи», — говорит Ключникова.

При этом на штаб, по ее словам, оказывается давление. Волонтеров часто задерживает полиция, а консьержи и старшие по дому отказываются их впускать. У задержанных изымают листовки, а некоторым даже вменяют в вину проведение предвыборной агитации вне агитационного периода, хотя выборы еще не назначены.