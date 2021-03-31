Всемирный банк рассказал о главных должниках России

На конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти $22,9 млрд. По данным Всемирного банка, это либо долги государств, либо долги юрлиц, гарантированные государствами. РБК отмечает, что Всемирный банк впервые представил данные о двусторонней задолженности подавляющего большинства развивающихся стран перед другими государствами.

Россия им образом занимает пятое место в списке крупнейших суверенных кредиторов для развивающихся стран. Лидирует Китай, прокредитовавший развивающихся заемщиков на $149 млрд.



Крупнейшим государственным должником России является Белоруссия — $8,1 млрд на конец 2019 года. В конце 2020 года страны подписали межправительственное соглашение о предоставлении Минску еще $1 млрд от России. Более $1 млрд на конец 2019 года были должны России Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.

В 2019 году появился долг у Египта на $495,5 млн. Задолженность африканских стран (не считая Египта) перед Россией составила $973 млн. Это Сомали ($418 млн), а также Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания.

Некоторые двусторонние долги перед Россией заморожены на одной и той же отметке уже много лет, следует из данных ВБ. Например, долг Афганистана ($849 млн) — с 2009 года, Камбоджи ($458 млн) — с 2007 года, Сирии ($525 млн) — с 2011 года.