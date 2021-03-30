Юрий Дмитриев обратился в ЕСПЧ

На сайте правозащитной организации говорится, что в деле Дмитриева нарушены сразу четыре статьи Конвенции по правам человека: о праве на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни, а также о наказании исключительно на основании закона и о пределах использования ограничений в отношении прав.
Также там указываются неправомерные действия суда: к примеру, историка лишили эффективной юридической помощи, отказав его адвокату, когда тот заболел, в отложении слушаний, назначив другого защитника, который ни разу не приехал к Дмитриеву в СИЗО, знакомился с материалами дела три дня и заявил единственное ходатайство — о выплате себе гонорара. Также правозащитники говорят, что историк не мог эффективно участвовать в заседании из-за утраты 30% слуха — судья отказался обеспечить личное присутствие Дмитриева в зале, в итоге тот слышал не более 40% происходящего там. Кроме того, преследование историка называют политически мотивированным, «частью кампании по устранению несогласных в Карелии», вписывающимся «в кампанию по очернению деятельности Международного Мемориала*» и частью «тенденции по ревизии советского прошлого».
Юрий Дмитриев открыл массовые захоронения репрессированных в урочище Сандармох. Его преследование началось в 2016 году с обвинений в том, что он фотографировал обнаженной свою приемную несовершеннолетнюю дочь. Историк объяснял, что делал это для наблюдений за развитием ребенка по совету педиатров (они подтвердили это в суде). В 2017 году мужчине также предъявили обвинения в хранении оружия, а спустя год назначили по этому делу 2,5 года ограничения свободы, а по делу о фотографиях оправдали. Через несколько месяцев оправдательный приговор был отменен, позже Верховный суд дал историку 13 лет колонии строгого режима по делу о насильственных действиях.
В феврале 2021 года издание «Проект» сообщило, что за преследованием историка может стоять бывший генерал ФСБ и помощник Владимира Путина Анатолий Серышев. В 2016 году «Мемориал»* опубликовал список сотрудников НКВД, участвовавших в расстрелах узников ГУЛАГа, и в их числе оказался его возможный родственник, чекист Василий Михайлович Серышев.
*«Мемориал» — входит в список организаций, выполняющих функции иностранного агента.