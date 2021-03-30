Китай сокращает выборные места в законодательном собрании Гонконга

Теперь законодательный орган Гонконга расширится до 90 мест, из них только 20 будут выборными. До принятия поправок население города могло избрать 35 депутатов из 70.
«Это очень печальный день для Гонконга. Избирательная система полностью разрушена», — заявила бывший депутат и член Демократической партии Эмили Лау.
Новый орган будет состоять из 20 выборных членов, еще 30 будут избираться округами, а 40 — Избирательной комиссией. Претендентов на выборные места в Совете будет проверять полиция национальной безопасности. Также будет создан орган для проверки квалификации кандидатов.
AP пишет, что такой шаг является частью усилий Китая обуздать протестное движение в Гонконге. В 2020 году Пекин ввел в автономии закон о защите национальной безопасности, который предусматривает наказание от трех лет лишения свободы до пожизненного за действия, направленные на отделение Гонконга от Китая, или свержение строя.
В 2019 году на улицы Гонконга вышли более 1 млн людей после попыток Пекина принять закон об экстрадиции нарушителей из автономии в материковый Китай. Впоследствии власти Гонконга остановили действие законопроекта.