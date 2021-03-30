На создателей «кроссовок с кровью» подали в суд

Компания Nike подала в суд на создателей «сатанинских кроссовок с кровью». Причина в том, что обувь изготовили на основе ее моделей.

Кроссовки, созданные на базе Nike Air Max 97, поступили в продажу 29 марта по цене $1018 за пару. Создатели — арт-коллектив MSCHF из Нью-Йорка и рэпер Lil Nas X — сообщали, что обувь раскупили менее чем за минуту.

Сообщалось, что пузырьки воздуха в подошве обуви заполнили чернилами, смешанными с каплей настоящей человеческой крови, которую сдали члены коллектива. На шнурки подвесили бронзовые пентаграммы, а сбоку вышили отсылку к цитате из Библии о Сатане. За три дня до выхода обуви в сети был опубликован клип на песню Montero участника проекта, Lil Nas X, в котором рэпер спускался в ад, а на ногах у него были эти кроссовки.

В иске Nike обвиняет создателей модели в том, что они незаконно использовали товарный знак корпорации. Она требует снять обувь с продажи и запретить коллективу использовать логотип Nike в дальнейшем.

«Уже есть свидетельства существенного непонимания и разбавления бренда на рынке, включая призывы бойкотировать Nike в связи с выпуском «Сатанинской обуви», основанные на уверенности, что этот продукт был выпущен с согласия Nike», — говорится в иске, который цитирует «Би-би-си». Ранее с критикой кроссовок выступили пользователи Twitter, в том числе, к примеру, губернатор американского штата Южная Дакота.