Кремлевские шоферы пожаловались на недоплаты за переработки

Профсоюз работников учреждений управделами президента пожаловался на руководство кремлевских автобаз, которое несколько лет недоплачивает сотрудникам за переработки. Как пишет Би-би-си, на предприятиях, где жалуются на проблемы с выплатами, работает около 3 тыс. человек.

Кроме того, водителям, перевозящим депутатов, министров и других чиновников, приходится оплачивать штрафы и парковку из своего кармана. Их часто штрафуют за неправильную парковку, которую приходится совершать из-за должностных инструкций, отмечает Би-би-си. Один из бывших водителей гаража рассказал, что однажды привез посылку от УДП офицеру Спецсвязи — по регламенту ему надо было остановиться в 50 м от входа, что невозможно без нарушения ПДД. Машину сфотографировали — пришел штраф в 3 тыс. руб. Платить пришлось самому: «А если бы не остановился и сказал офицеру, что нельзя парковаться по правилам, то все равно виноват водитель, потому что не остановился там, где надо». Другой водитель вспоминает случаи, когда приходилось нарушать правила, так как VIP-пассажиры просили превышать скорость, иногда предлагая изначально деньги за штрафы, а иногда требуя нарушить ПДД без компенсаций и грозя пожаловаться начальству в случае отказа.

Часто из-за напряженного графика водителям приходится выходить за лимит топливной карточки. Тогда бензин тоже приходится платить самому.