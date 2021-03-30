Минюст отказался раскрывать источники данных о финансировании иноагентов

Минюст не раскрыл данные об иностранном финансировании журналистов. Об этом говорится в возражениях ведомства, которые поступили в Замоскворецкий суд Москвы по иску одного из фигурантов списка СМИ-иноагентов.

Речь идет об иске журналиста издания «7х7» Сергея Маркелова*, включенного в этот список. Он хочет оспорить решение. Как сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в деле о признании журналиста иностранным агентом есть два неназванных государственных органа, которые передали Минюсту сведения о его «иностранных источниках» финансирования. Маркелов* говорит, что денег из-за рубежа не получал, и требует раскрыть эти ведомства. В Минюсте, по словам адвоката, требования сочли необоснованными. Чиков предполагает, что речь может идти о Росфинмониторинге и ФСБ.

Маркелов*, а также правозащитник Лев Пономарев*, журналисты Людмила Савицкая* и Денис Камалягин*, а также активистка Дарья Апахончич* попали в список первых пяти лиц, признанных СМИ-иноагентами в России. Все они рассказывали, что не получали иностранного финансирования и им неизвестны причины включения их в перечень. 23 марта суд приостановил действие решения Минюста о внесении в список Людмилы Савицкой*, на следующий день аналогичное решение было вынесено по Сергею Маркелову*. Заявление об исключении из перечня подавали также остальные участники.

*Сергей Маркелов, Людмила Савицкая, Денис Камалягин, Дарья Апахончич, Лев Пономарев — внесены в реестр лиц, выполняющих функции СМИ-иноагентов.