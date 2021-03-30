В России продлили заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Об этом сообщаетсяна сайте кабмина. Соглашения заключаются меду профильными министерствами и отраслевыми ассоциациями, производителями, поставщиками и торговыми сетями. По документам, 1 л. подсолнечного масла должен стоить не более 95 руб. в опте и не более 110 руб. в рознице, а 1 кг сахара — не более 36 руб. в опте и 46 руб. в рознице. Изначально цены заморозили на три месяца в декабре 2020 года, когда стало известно о резком подорожании этих товаров.
26 марта сообщалось, что из-за этих мер производители масла уже потеряли 15 млрд рублей, а по итогам года могут недосчитаться 50 млрд. Это подсчитали аналитики консалтинговой компании KPMG.
Кроме того, сообщалось, что в этом году в России могут ввести запретительные экспортные пошлины на подорожавшие товары. Так, с 1 сентября появится пошлина на продажу за границу подсолнечного масла, а с 1 июля — ввести фактически запретительную пошлину на подсолнечник.