Книга Марии Степановой вошла в лонг-лист Букеровской премии

Впервые после изменения формата Международной Букеровской премии книга российского автора смогла попасть в претенденты на ее получение. В 2021 году в лонг-лист премии, которая присуждается в области литературы на английском языке, отобрали Марию Степанову с ее книгой эссе «Памяти памяти».

«В «Памяти памяти» рассказывается о том, как, казалось бы, обычной еврейской семье каким-то образом удалось пережить бесчисленные преследования и репрессии прошлого века. После смерти своей тети Мария Степанова строит историю из выцветших фотографий, старых открыток, писем, дневников и груд оставленных сувениров: увядшее хранилище столетней жизни в России. Книга пронизана редкой интеллектуальной любознательностью и чудесно тихим поэтическим голосом. Погружаясь в различные формы — эссе, художественную литературу, мемуары, путевые заметки и исторические документы — Степанова собирает обширную панораму идей и личностей и предлагает совершенно новое и смелое исследование культурной и личной памяти», — описывается произведение на сайте премии.

С момента изменения формата пять лет назад, когда премию стали вручать ежегодно и за определенную книгу, а не за сборник изданных на английском языке произведений, Степанова стала первым автором из России, который смог пробиться в «длинный список», отмечает ТАСС со ссылкой на организаторов. В 2009 году в число номинантов входила Людмила Улицкая.

В этом году судьи рассмотрели 125 книг, в лонг-лист отобрали 13 из них. Шорт-лист будет объявлен 22 апреля, а победитель 2 июня.