Жозеп Боррель: Москва и Пекин сближаются для совместного противостояния Западу

Глава дипломатии ЕС заявил, что и Пекин, и Москва объединяются против того, что считают «вмешательством в свои внутренние дела» и пользуются похожим языком, говоря о Западе, а также хотят усилить экономическую независимость от него.
«Россия никогда не являлась экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада, Китай же представляет собой вторую экономику мира и важного партнера как для ЕС, так и для США», — отмечается на сайте EEAS.
В феврале российский МИД объявил о высылке трех сотрудников дипведомств Германии, Польши и Швеции, которых обвинили в участии в зимних акциях в поддержку Навального. ЕС ответил зеркальными мерами, впоследствии глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что не исключен разрыв отношений России и ЕС в случае новых санкций. В марте Совет ЕС ввел санкции в отношении 11 россиян и четырех компаний страны за причастность к нарушениям прав человека.