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Жозеп Боррель: Москва и Пекин сближаются для совместного противостояния Западу

30.03.2021

Россия и Китай могут объединять свои силы для совместного противостояния Западу, считает представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. По его словам, сближение Москвы и Пекина основывается на отвержении ценностей демократии, при этом важным торговым партнером для Запада можно назвать Китай, но никак не Россию. Слова политика опубликованы на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS). 

Глава дипломатии ЕС заявил, что и Пекин, и Москва объединяются против того, что считают «вмешательством в свои внутренние дела» и пользуются похожим языком, говоря о Западе, а также хотят усилить экономическую независимость от него. 

«Россия никогда не являлась экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада, Китай же представляет собой вторую экономику мира и важного партнера как для ЕС, так и для США», — отмечается на сайте EEAS.

В феврале российский МИД объявил о высылке трех сотрудников дипведомств Германии, Польши и Швеции, которых обвинили в участии в зимних акциях в поддержку Навального. ЕС ответил зеркальными мерами, впоследствии глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что не исключен разрыв  отношений России и ЕС в случае новых санкций. В марте Совет ЕС ввел санкции в отношении 11 россиян и четырех компаний страны за причастность к нарушениям прав человека.

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