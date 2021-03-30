Замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению в мошенничестве

В рамках уголовного дела о мошенничестве задержан исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов.

По данным следствия, он с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн руб. «Указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц», — сообщают в СК Силовики проводят обыски на рабочем месте чиновника и у него дома.

В средине марта суд арестовал другого вице-премьера Ставрополья Александра Золотарева. Его обвинили в получении взяток на 63 млн руб. После этого губернатор региона Владимир Владимиров сообщил об отставке правительства. Члены кабмина продолжили работать в статусе и.о. до проведения антикоррупционной проверки.