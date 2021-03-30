Трамп завел сайт о своем президентстве

На ресурсе 45Office.com опубликована биография бывшего президента США. В частности, там говорится, что он смог «победить истеблишмент» и «стать первым истинным аутсайдером», когда выиграл выборы в 2017 году. Также там рассказывается, что Трамп достойно боролся с коронавирусом и спас «бесчисленное количество жизней».
«Посредством гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки», — говорится на сайте.
После президентских выборов в США сторонники Трампа захватили здание Капитолия, где проходило заседание Конгресса, который должен был утвердить их итоги. Twitter заблокировал аккаунт политика за подстрекательство к насилию. Трамп заявлял, что готов выдвинуть свою кандидатуру на следующие выборы, он также говорил, что может создать собственную интернет-платформу.