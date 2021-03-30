Алексей Макаркин о шансах Льва Шлосберга на выборах в Госдуму

Главная и вполне очевидная связанная с этими планами проблема – в Москве привыкли голосовать за москвичей. Более того, предпочитая соседа по округу – поэтому кандидаты соревнуются в том, чтобы показать, как они любят именно данный конкретный парк или ходят в магазин по данным конкретным улицам. Шлосберг не сможет апеллировать к такому местному патриотизму, нередко проявляющемуся в том числе у сравнительно недавних москвичей.

Еще проблема – характер округа. Из лоялистского он к выборам в Мосгордуму стал протестным, но протест выражался в голосовании за представителей КПРФ и эсеров. То есть за левых (хотя Михаил Тимонов полностью соответствует общедемократическому тренду). Вспомним и самое масштабное в истории округа протестное голосование на думских выборах – в 2005 году кандидат от оппозиции получил почти 29% голосов. Фамилия кандидата – Владимир Квачков, трудно найти менее либерального политика.

Обе проблемы на виду. Но есть и важные плюсы.

Во-первых, политический опыт Шлосберга, создавшего в Псковской области мощную электоральную машину, побеждающую на выборах как местных депутатов, так и глав районов. Это важно как для хода кампании, так и для организации контроля за подведением итогов голосования.

Во-вторых, высокая узнаваемость в политически активной аудитории, что позволит масштабировать кампанию, сделать ее ярким событием, вывести на общероссийский уровень в информационной сфере. Она может помочь вовлечь в кампанию активистов, которым не хочется выбирать «наименее худший» вариант. У них появится возможность продвигать в местной среде кандидата, которого она считают однозначно лучшим.

В-третьих, сильная энергетика, которая может придать драйв кампании. Особенностью выборов 2016 года было резкое падение явки в целом и в Москве в частности (в столице на избирательные участки пришло 35% избирателей, тогда как в 2011-м – 61%; даже если учтем возможную «накрутку» в 2011-м, разрыв получается масштабным). Шлосберг может стать центром притяжения не только для «ядра» либерального электората, голосовавшего в 2016 году в округе за Ольгу Демичеву (10% даже в условиях сохранявшегося, хотя и ослабленного крымского консенсуса), но и для более широких слоев избирателей, в том числе выбравших тогда абсентеизм.

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