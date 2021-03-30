Долги российских регионов достигли максимума за 10 лет

В 2020 году госдолг российских регионов вырос на 383 млрд рублей (18%) и составил 2,5 трлн, что является максимальным уровнем за 10 лет. При этом у Мордовии, Хакасии и Удмуртии госдолг уже превышает 100% от доходов, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, передает ТАСС.

По словам Кудрина, непрерывное увеличение объемов заимствований для покрытия текущих расходов — это путь к финансовой пирамиде. Увеличение долго глава СП считает объяснимым с учетом пандемии, но «это требует дополнительного внимания, чтобы после пандемии при положительных темпах роста и положительных доходах субъектов мы должны видеть перспективу на снижение величины долга».

Кудрин отметил, что проблема с высоким уровнем долговой нагрузки ухудшается из-за рыночных заимствований, которые происходят для финансирования текущих расходов. «Для обеспечения текущих расходов, по идее, мы не должны прибегать к рыночным заимствованиям», — уверен он.

Finanz.ru напоминает, что по итогам 2020 года 57 из 85 регионов потратили больше, чем получили в виде доходов, при том что год назад таких было 35, а в 2018-м году — только 15. Суммарный дефицит региональных госфинансов составил 677 млрд руб. и в абсолютных цифрах стал максимальным с 2006 года. У 15 регионов дефицит казны превысил 10% собственных доходов, а у семи — оказался выше 20%.