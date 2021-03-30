В США завершился первый день суда над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда

На первом судебном заседании в США прокуратура обвинила бывшего полицейского Дерека Шовена в убийстве беззащитного афроамериканца Джорджа Флойда, которое вызвало продолжительные и массовые протесты. Прокурор Джерри Блэквелл сказал присяжным, что смерть Флойда в мае прошлого года была вызвана тем, что Шовен держал колено на шее мужчины более девяти минут, даже после того, как он перестал дышать, передает The Guardian.

«То, что делал мистер Шовен, он делал умышленно», — сказал Блэквелл, подчеркнув, что полицейский применил чрезмерную и необоснованную силу «без оглядки на жизнь Флойда». Это было «нападение», которое привело к смерти жертвы, заявил обвинитель.

45-летний Шовен отверг обвинения в убийстве второй и третьей степени и непредумышленном убийстве в связи со смертью 46-летнего афроамериканца, задержанного по подозрению в попытке купить сигареты на фальшивую 20-долларовую купюру. Бывшему офицеру грозит до 40 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по самым серьезным обвинениям.

Адвокат Шовена, Эрик Нельсон, в своем вступительном слове заявил присяжным, что доказательства покажут, что Флойд находился под воздействием наркотиков и что сила, примененная против него, была разумной.

Адвокат семьи Флойдов Бенджамин Крамп в свою очередь назвал судебный процесс испытанием американского правосудия и отметил, что весь мир наблюдает за ним. «Сегодня начинается знаменательный судебный процесс, который станет референдумом о том, как далеко Америка продвинулась в своем стремлении к равенству и справедливости для всех», — сказал он.

На процессе Блэквелл показал присяжным видео, на котором Шовен коленом зажал шею Флойда — именно эти кадры в прошлом году шокировали миллионы американцев и вызвали протесты, охватившие США. На записи можно услышать, как Флойд 20 раз говорит, что он не может дышать, и 10 раз, что умирает. Прокурор, показывая запись, подчеркнул, что Флойд в определенный момент перестал дышать, а полицейский продолжал стоять коленом на его шее. При этом офицер не только не выполнил свой законный долг по оказанию помощи Флойду, но и не разрешил никому помочь, в том числе пожарному, обученному оказанию первой помощи. По словам Блэквелла, даже когда парамедик сказал Шовену, что у Флойда больше нет пульса, полицейский не убирал колено.

Адвокат бывшего полицейского Нельсон сказал в своем вступительном заявлении, что он покажет, что поведение его клиента было разумным в данных обстоятельствах, потому что Флойд находился во время ареста под воздействием наркотиков. Со ссылкой на свидетелей он сообщил, что Флойд принимал опиоидные таблетки незадолго до задержания и что временами «терял сознание». Причиной смерти кроме наркотиков он также назвал проблемы с сердцем у Флойда.

В 2020 году 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб, когда белый офицер Дерек Човин несколько минут прижимал его шею к земле коленом. Смерть вызвала демонстрации в десятках американских городов, ряд из которых переросли в беспорядки. Президент Дональд Трамп ввел комендантский час в Вашингтоне. Национальная гвардия вышла на улицы в двадцати штатах США.

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