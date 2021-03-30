Генпрокуратура сообщила о росте коррупционных преступлений

За два первых месяца 2021 года на 11,8% выросло количество выявленных коррупционных преступлений, около половины из них — взяточничество. Об этом сообщается в сборнике Генпрокуратуры, передает ТАСС.

«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тыс.), относительно января — февраля 2020 года их число возросло на 21,1%», — говорится в документе.

Каждая третья взятка не превышала 10 тыс. руб. Больше всего подобных случаев зафиксировано в Башкортостане — 79, в Москве - 47 и в Краснодарском крае — 45.