Австралия ввела новые санкции из-за Крыма

Австралия вслед за Канадой ввела санкции против одного россиянина и четырех компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив.
«Керченский мост — это попытка закрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. В силу своей деятельности это физическое лицо и организации причастны к попыткам узаконить незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и поддерживают сепаратистские действия на востоке Украины», — пояснила глава МИД Австралии Мэрис Пэйн.
Австралия продолжает призывать Россию вернуть Крым и Севастополь под полный контроль Украины. Сегодняшнее объявление сделано в координации с Канадой и согласуется с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским союзом, отмечается в заявлении.
С 2014 года, когда Австралией были введены первые ограничения, под них попали 168 физических и 52 юридических российских лиц.29 марта Канада также ввела санкции в связи с Крымом. Они коснулись гендиректора «Гранд Сервис Экспресса» Александра Ганова и главы «Мостотреста» Леонида Рыженькина. Также под них попали ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».