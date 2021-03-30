Австралия ввела новые санкции из-за Крыма

Австралия вслед за Канадой ввела санкции против одного россиянина и четырех компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив.

«Керченский мост — это попытка закрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. В силу своей деятельности это физическое лицо и организации причастны к попыткам узаконить незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя и поддерживают сепаратистские действия на востоке Украины», — пояснила глава МИД Австралии Мэрис Пэйн.

Австралия продолжает призывать Россию вернуть Крым и Севастополь под полный контроль Украины. Сегодняшнее объявление сделано в координации с Канадой и согласуется с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским союзом, отмечается в заявлении.

С 2014 года, когда Австралией были введены первые ограничения, под них попали 168 физических и 52 юридических российских лиц.