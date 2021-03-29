Андрей Зубов: Дело Карагодина

"Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы". Эти слова Иисуса Христа [Лк. 8:17] исключительно к месту звучат сегодня в отношении дела, которое уже семь лет ведет Денис Каргодин. Коммунистическая власть лишила имущества и жизни его прадеда, сделал несчастной всю большую семью Каргодиных. И Денис не позволил себе просто забыть об этом или сохранить этот факт только в семейной памяти. Со тщательностью следователя он шаг за шагом изучил всю историю своих репрессированных и убитых предков и выстраивает пирамиду виновных в смерти прадеда от сотрудников местного отдела НКВД до Сталина. Кто отдал приказ убить, кто печатал этот приказ, кто его исполнял, кто назначал убийц на посты, позволявшие и даже вменявшие им в обязанность убивать людей. Всех одного за другим, поименно, с фотопортретами выводит Денис Каргодин на свет этих людей. Тайно свершавшееся в кабинетах и подвалах НКВД становится предельно ясным, как бы прожектором высвеченным.

И за это свое праведное и для потомка загубленных людей святое дело его начинают ненавидеть иные потомки - потомки палачей-губителей. Сейчас на самого Дениса Каргодина пытаются завести следственное дело, обвиняя его во вторжении в личную жизнь других людей - палачей его прадеда и убийц других русских (в гражданском смысле слова) людей. Как будто убивать невинных людей, грабить до нитки их семьи, отнимать детей, отправлять в тюрьму жен можно, а вот писать об этих тюремщиках и убийцах не позволено.

Но общий нравственный закон отменить нельзя. Потомки палачей юридически невиновны в делах предков, но моральную ответственность они несут. И снять ее может только осуждение преступных деяний отцов и дедов. Осуждение, а не оправдание. Оправдание преступлений предков только соединяет потомка с предками-палачами и и тем превращает его в соучастника преступления.

Я хорошо знаю Дениса Каргодина. Всегда поддерживал его расследование. Тем более поддерживаю его сейчас, когда на него обрушился вал клеветы и ложных претензий. Уверен, он выстоит. Я не сомневаюсь во внутренней силе Дениса.

И еще - если каждый из нас также будет относиться к памяти ограбленных и убитых чекистами-коммунистами предков, как делает это Денис Каргодин, то этот режим, ежегодно празднующий годовщины создания ЧК-НКВД-КГБ как большой национальный праздник, на котором неизменно присутствует Путин, этот режим рухнет. Только забвение той крови и тех страданий, на которых зиждется нынешняя власть чекистов, позволяет им властвовать дальше и через колено ломать нашу Россию.

Дело, творимое Денисом Каргодиным, это дело очищения нашей национальной совести. Оно этим сходно с денацификацией Германии после 1945 года. Без денацификации (тех самых четырех "D") не было бы сегодняшней процветающей демократической, уважаемой всем миром Германии. Без разоблачения и поименного называния чекистских и иных большевицких палачей не будет никогда "Прекрасной России будущего".

Своим расследованием Денис Каргодин дает нам всем пример правильного действия. Мужества и сил Вам, дорогой Денис!

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