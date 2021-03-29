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Навальный повторно подал в суд на Дмитрия Пескова

29.03.2021

Алексей Навальный подал повторный иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Причиной стали обвинения оппозиционера в сотрудничестве с ЦРУ. Как пишет «МБХ медиа», требования в новом иске такие же, как в предыдущем. Первое обращение суд вернул Навальному.

1 октября 2020 года, после выхода из комы, Алексей Навальный заявил в интервью, что к его отравлению причастен Владимир Путин. Комментируя заявление, Песков сказал, что обвинения безосновательны и недопустимы, также он заявил, что с Навальным «работают западные спецслужбы». «Я даже могу сказать конкретнее, с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции», — сказал Песков. После этого, в ноябре, оппозиционер подал в суд на представителя Кремля.

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