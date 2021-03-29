Навальный повторно подал в суд на Дмитрия Пескова

1 октября 2020 года, после выхода из комы, Алексей Навальный заявил в интервью, что к его отравлению причастен Владимир Путин. Комментируя заявление, Песков сказал, что обвинения безосновательны и недопустимы, также он заявил, что с Навальным «работают западные спецслужбы». «Я даже могу сказать конкретнее, с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции», — сказал Песков. После этого, в ноябре, оппозиционер подал в суд на представителя Кремля.