США остановили торговые контакты с Мьянмой

Власти США приостанавливают торговое взаимодействие с Мьянмой. Мера будет действовать «до возвращения демократически избранного правительства» в этой стране.

В официальном релизе аппарата торгового представителя США Кэтрин Тай говорится, что этот шаг прописан в соглашении о торговле и инвестициях, заключенного между странами в 2013 году. Мера вступает в силу немедленно.

«США решительным образом осуждают жестокое насилие со стороны служб безопасности Мьянмы в отношении гражданских лиц», — говорится в документе.

1 февраля 2021 года военные Мьянмы ввели режим ЧС и сместили руководство страны, мотивируя это фальсификациями на выборах. С тех пор в Мьянме не утихают протесты. 27 марта сообщалось, что за один день жертвами силового разгона стали более 100 человек.