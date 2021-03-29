Григорий Мельконьянц: ЦИК открыт для благодарностей

Посмотрел сегодняшнее первое заседание восьмого по счету состава ЦИК России в красивых декорациях атриума здания комиссии.



Несколько наблюдений



🔴 Порадовали феминитивы, которые употребили некоторые участники заседания, например колежанка, а не коллега 🙂 так что поддержу тренд и далее в посте продолжу их использовать, тем более в новом составе теперь четыре женщины.



🔴 В руководящей тройке, как и предсказывали комментаторы в СМИ, председательша и ее заместитель остались прежними, а секретаршей комиссии избрали сотрудницу Администрации президента, бывшую аппаратчицу «Единой России» и Центризбиркома Наталью Бударину, которая будет впахивать вместо ушедшей Майи Гришиной.



🔴 Сложилось впечатление, что голосование по кандидатурам руководства комиссии изначально планировали проводить безальтернативно, но у ЛДПР были свои виды и на должность председателя самовыдвинулся Александр Курдюмов, что привело к скандалу. В своем выступлении Николай Левичев стал предлагать ему взять самоотвод, но с места стал кричать Жириновский, Памфилова отказалась сама брать самоотвод и сказала, что всегда готова к борьбе. Затем Жириновский рассказал, что Левичев хотел до него дозвониться, чтобы Курдюмов не выдвигал свою кандидатуру. Итог голосования — 14 против 1 в пользу Эллы Александровны.



🔴 На позицию заместителя председателя теперь сам Левичев выдвинул Курдюмова к выдвинутой кандидатуре Николая Булаева. Далее комиссия по-моему нарушила процедуру и смешала два вопроса повестки в один — избрание зама и секретаря. В тот момент, когда счетная комиссия, состоящая из трех членов ЦИК, пошла готовить голосование по зампреду комиссии, неожиданно параллельно стал рассматриваться вопрос о секретаре комиссии, произошло выдвижение и единственной кандидаткой стала та самая Наталья Бударина из АП. Элла Памфилова, представляя ее кандидатуру рассказала в каком тесном контакте и днем и ночью ЦИК работает с Администрацией президента. Кто бы сомневался.



🔴 Итог голосования по заму: 13 за Булаева, 1 за Курдюмова и 1 недействительный бюллетень. По секретарше: 14 за Бударину и 1 недействительный. Таким образом Николай Иванович на один голос получил меньше доверия коллег, чем его колежанки по руководству. Остался открытым вопрос, кто голосовал недействительными бюллетенями и почему.



🔴 Поразило, что комиссия, которая так ратует за видеотрансляции с участков и определяет своими решениями куда должны быть направлены видеокамеры, организовала видеотрансляцию выборов своего руководства таким образом, что столы выдачи бюллетеней и ящик для голосования остались за кадром.



🔴 Дали слово и приглашенным лидерам политических партий: некоторые выступили достаточно критично и про многодневное голосование и про то, что избиратели должны видеть своих представителей не в окнах автозаков, а в Госдуме. А тем, кто в выступлениях воздержался от благодарностей Центризбиркому, им комиссия сразу напоминала, что ЦИК ждет благодарностей 🙂



🔴 После заседания члены ЦИК в закрытом режиме собралась для решения оргвопросов. Скорее всего речь идет о выдаче корочек, ремонте кабинетов, распределении обязанностей и т.п.



🔴 К большому сожалению, исходя из обновлённого состава ЦИК ни о какой независимости комиссии говорить уже не приходится, сращивание с исполнительной властью будет максимальным за всю историю ЦИК. Но в сложившейся политической системе по другому уже быть не может и наивно было бы ожидать иного. Имеем то, что имеем, работаем с тем, что есть. Поэтому хочется пожелать одного — чтобы этот состав ЦИК не сделал выборы ещё менее свободными, чем сейчас.

