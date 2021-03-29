На Светлану Тихановскую и BYPOL завели дело за подготовку теракта

Светлана Тихановская и проект BYPOL стали фигурантами уголовного дела о подготовке теракта. Его возбудила Генпрокуратура Белоруссии.

Как сообщает ТАСС, дело возбуждено по статье «Акт терроризма», в нем говорится, что фигуранты организованной группой «несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов». В частности, сообщается о задержанном по фамилии Малейчук, который дал показания. По словам представителя ведомства, после совершения терактов фигуранты якобы собирались обвинить в их подготовке власти республики.

По ст. 289 УК Белоруссии предусмотрено наказание 8-20 лет лишения свободы.