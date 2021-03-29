Глава Счетной палаты предложил изменить схему начисления социальных пособий

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил поменять механизм начисления социальных пособий россиянам. По его мнению, нужно исходить не от наличия детей в семье, а от дефицита ее доходов.

Как пишет «Интерфакс», Кудрин заявил об этом на заседании комитета СФ по бюджету и финрынкам. По его словам, Счетная палата провела анализ, и выяснила, что пятая часть малоимущих семей не получают помощи от государства. Кудрин заявил, что пособия нужно платить не только тем, у кого есть малолетние дети. Кроме того, в качестве второго варианта он предложил распространить детские пособия на подростков до 17 лет. В то же время, по его словам, при выборе такого варианта после распределения пособия на всех членов семьи их доходы могут остаться ниже прожиточного минимума.

Предложения Счетной палаты представили правительству. «Мы должны подумать, как дать возможность любому человеку, находящемуся ниже прожиточного минимума, обратиться к государству и на определенных основаниях получить все-таки помощь, поддержку, а не остаться один на один с такой проблемой», — отметил Кудрин.

Во втором квартале 2020 года доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума достигла 19,9 млн человек. Это 13,5% населения страны.