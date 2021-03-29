В Кремле объяснили визит замглавы Минобороны в Мьянму

Присутствие замминистра обороны России Александра Фомина на военном параде в Мьянме связано с давними конструктивными связями с этой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас давние и достаточно конструктивные связи с Мьянмой, есть определенные наработки в плане двусторонних отношений. Именно с этого угла надо к этому относиться», — сказал он, отвечая на вопрос о том, говорит ли присутствие Фомина на параде в Мьянме о признании нынешнего режима в стране, передает «Интерфакс».

Песков отметил, что в Кремле «очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения».

Фомин и члены Общественного совета при министерстве обороны России стали гостями парада в честь годовщины образования Вооруженных сил Мьянмы. Главнокомандующий ВС Мьянмы приветствовал российских военных словами «Россия — подлинный друг Мьянмы».

27 марта, в День ВС Мьянмы десятки человек вышли с протестом на улицы страны. Силовики застрелили более 100 мирных жителей, в том числе несколько детей. В общей сложности с начала путча в Мьянме число жертв среди мирного населения превысило 440 человек. Главнокомандующие ВС 12 стран резко осудили применение силами безопасности Мьянмы летального оружия в отношении протестующих. Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс назвал расстрел демонстрантов «массовым убийством». По его словам, военная хунта «покрыла День ВС Мьянмы позором, совершив массовое убийство мужчин, женщин и очень маленьких детей по всей стране».