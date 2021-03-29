Close

Жительница Крыма получила 12 лет колонии за передачу информации Минобороны Украины

29.03.2021

Севастопольский городской суд вынес приговор жительнице Крыма за передачу секретных сведений разведке Минобороны Украины. Она получила 12 лет колонии по статье о госизмене. 

В деле не указываются имя и фамилия осужденной, в сообщении пресс-службы ее называют «гражданка Д». ТАСС сообщает, что это пенсионерка Галина Довгополая. Дело рассматривали в закрытом режиме. В сообщении пресс-службы суда говорится, что женщина «была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с главным управлением разведки министерства обороны Украины». В частности, сообщается, что она собирала данные «об отдельном авиационном полку Черноморского флота, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время». 

О задержании женщины стало известно в ноябре 2019 года. Суд отправил ее под арест, затем пенсионерку могли направить в «Лефортово», так как решения о продлении ареста принимал Лефортовский суд Москвы.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.