Жительница Крыма получила 12 лет колонии за передачу информации Минобороны Украины

В деле не указываются имя и фамилия осужденной, в сообщении пресс-службы ее называют «гражданка Д». ТАСС сообщает, что это пенсионерка Галина Довгополая. Дело рассматривали в закрытом режиме. В сообщении пресс-службы суда говорится, что женщина «была привлечена представителем иностранного государства к негласному сотрудничеству с главным управлением разведки министерства обороны Украины». В частности, сообщается, что она собирала данные «об отдельном авиационном полку Черноморского флота, раскрывающие сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных и таблицам дежурного радиста и таблицам телефонных, телеграфных, радио- и флажных позывных на мирное время».
О задержании женщины стало известно в ноябре 2019 года. Суд отправил ее под арест, затем пенсионерку могли направить в «Лефортово», так как решения о продлении ареста принимал Лефортовский суд Москвы.