Навальный в колонии получил выговоров на три срока в ШИЗО

Алексей Навальный рассказал, что получил четыре выговора в СИЗО «Кольчугино» и еще шесть уже в ИК-2. По его словам, на рассмотрении дисциплинарной комиссии находятся еще около 20 рапортов.

Он привел формулировки некоторых из них: «Встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»; отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»; отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской; на встрече с адвокатами был в футболке».



«Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать», — пишет политик.

Навальный отмечает, что по правилам за два выговора могут поместить в ШИЗО, где условия «близки к пыточным».