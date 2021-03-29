СМИ: ученые хотели засекретить данные о загрязнении городов Сибири

Несмотря на то, что доклад решили не публиковать, трансляция заседания шла на YouTube и журналисты узнали об этом оттуда. Так, на заседании президиума, которое проходило 25 марта в Новосибирске, сообщили, что 78% российских городов с самым загрязненным воздухом находятся в Сибири. В частности, 99% Таймырского АО живет в условиях высокого загрязнения, а в большинстве небезопасных по этому показателю населенных пунктов в атмосфере превышено содержание бензапирена. Автор доклада назвал его «очень сильным канцерогеном», содержание которого в воздухе некоторых городов превышено в десятки раз. К примеру, в Кызыле уровень выше нормы в 116 раз, в Абакане в 88,2 раза. Больше всего выбросов бензапирена обнаружили в Норильске.
Загрязнение почвы тяжелыми металлами оказалось самым сильным среди сибирских городов в Свирске Иркутской области и Норильске в Красноярском крае, а также в Новокузнецке. В Новосибирской области 82% поверхностных вод специалисты назвали грязными, в Томской — 68%. Кемерово, Красноярск, Новокузнецк и Иркутск оказались городами с самыми высокими показателями заболеваемости в округе, речь идет об онкологических патологиях и врожденных заболеваниях детей.
После презентации участники заседания заявили, что публиковать этот доклад не нужно. Академики заявили, что «не нужно быть алармистами», что у них могут быть неправильные результаты, а также что они не имеют права публиковать такую информацию перед выборами. «Предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Надо ставить эти вопросы перед компаниями, перед государством», — заявил основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович. 26 марта доступ к видеозаписи заседания ограничили.
«Тайга.инфо» отмечает, что доклад основан на открытых данных и был озвучен в прямом эфире YouTube-канала, а также напоминает, что аналогичные отчеты Росгидромета и Минприроды за последние годы не раз публиковали в СМИ.