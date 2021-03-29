Сайт Дениса Карагодина об убийстве его прадеда сотрудниками НКВД хотят признать «распространителем клеветы»

Как говорится на портале, новосибирская полиция проверила проект и его автора и передала материалы в СК. Так, сайт «Расследование Карагодина» могут признать оператором персональных данных, распространяющим клевету о сотрудниках советской спецслужбы.
«Дениса Карагодина — руководителя следственной группы «Расследование Карагодина» пытаются привлечь по уголовным и административным статьям действующего законодательства Российской Федерации», — сказано в объявлении на портале. Также там говорится, что Карагодину «инкриминируют сбор и обработку персональных данных, клевету, шпионаж, разглашение государственной тайны и нарушение неприкосновенности частной жизни».
Речь идет о второй полицейской проверке в отношении проекта с начала марта, которую организовало МВД Томска. На сайте «Расследование Карагодина» говорится, что ее организовали по заявлению жителя Рязанской области Мчислава Прокофьева, который просил проверить проект на клевету в отношении сотрудников Томского НКВД.
«По имеющимся у нас оперативным данным, заявитель начал направлять жалобы в отношении «Расследования Карагодина» и Дениса Карагодина в различные силовые ведомства России [включая ФСБ России] еще осенью 2020 года», — сообщается на сайте проекта. — Проведенной ФСБ России проверкой по классу статей, связанному с государственной безопасностью, заявителю было отказано».
Ранее проверку начала полиция Новосибирска по заявлению сына бывшего сотрудника НКВД Сергея Митюшова. В расследовании говорится, что отец Митюшова участвовал в убийстве Степана Карагодина, в частности, его подпись стоит на выписке из акта о расстреле. Заявитель указал в обращении в полицию, что это дискредитирует имя его отца.