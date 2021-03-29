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Сайт Дениса Карагодина об убийстве его прадеда сотрудниками НКВД хотят признать «распространителем клеветы»

29.03.2021

Сайт «Расследование Карагодина», который ведет житель Новосибирска, могут признать распространителем клеветы на НКВД. Об этом сообщил Денис Карагодин, который расследует убийство своего прадеда сотрудниками службы.

Как говорится на портале, новосибирская полиция проверила проект и его автора и передала материалы в СК. Так, сайт «Расследование Карагодина» могут признать оператором персональных данных, распространяющим клевету о сотрудниках советской спецслужбы. 

«Дениса Карагодина — руководителя следственной группы «Расследование Карагодина» пытаются привлечь по уголовным и административным статьям действующего законодательства Российской Федерации», — сказано в объявлении на портале. Также там говорится, что Карагодину «инкриминируют сбор и обработку персональных данных, клевету, шпионаж, разглашение государственной тайны и нарушение неприкосновенности частной жизни». 

Речь идет о второй полицейской проверке в отношении проекта с начала марта, которую организовало МВД Томска. На сайте «Расследование Карагодина» говорится, что ее организовали по заявлению жителя Рязанской области Мчислава Прокофьева, который просил проверить проект на клевету в отношении сотрудников Томского НКВД. 

«По имеющимся у нас оперативным данным, заявитель начал направлять жалобы в отношении «Расследования Карагодина» и Дениса Карагодина  в различные силовые ведомства России [включая ФСБ России] еще осенью 2020 года», — сообщается на сайте проекта. — Проведенной ФСБ России проверкой по классу статей, связанному с государственной безопасностью, заявителю было отказано».

Ранее проверку начала полиция Новосибирска по заявлению сына бывшего сотрудника НКВД Сергея Митюшова. В расследовании говорится, что отец Митюшова участвовал в убийстве Степана Карагодина, в частности, его подпись стоит на выписке из акта о расстреле. Заявитель указал в обращении в полицию, что это дискредитирует имя его отца.

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