Команда Виктора Бабарико объявила о создании партии

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико объявил о создании партии «Вместе».

«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но беларусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», — говорится в заявлении Бабарико, который сейчас находится в СИЗО.

На сайте партии отмечается, что если в ближайшее время организацию не зарегистрируют, то она будет действовать в рамках юридического статуса: «Оргкомитет политической партии»: «Согласно этому статусу мы можем проводить мероприятия и совершать политические действия. Таким образом длительное время работают некоторые партии в Беларуси».

Виктор Бабарико обвиняется в «отмывании» средств, полученных преступным путем, и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он, будучи председателем правления Белгазпромбанка, создал из числа своих заместителей организованную группу с целью систематически получать взятки. Чтобы легализовать доход, он купил недвижимость в Минске.

Виктор Бабарико 12 мая 2020 года заявил о своих президентских амбициях и начал кампанию, собрав нужное число подписей. К моменту регистрации кандидатов он был уже задержан. Результаты интернет-опросов тогда показывали, что Бабарико вызывает наибольшие симпатии избирателей.