СМИ нашли у матери губернатора Московской области бизнес-центр в столице

71-летняя пенсионерка Людмила Воробьева оказалась владелицей офисного здания в центре столицы. Она — мать губернатора Московской области Андрея Воробьева и супруга сенатора Юрия Воробьева.

Бизнес-центр, который принадлежит Воробьевой находится на Николоямской улице в трех километрах от Кремля, сообщают «Открытые медиа». Также в собственности женщины — несколько офисов в соседнем здании. Общая кадастровая стоимость активов — 863 млн рублей.

Здание бизнес-центра принадлежит компании Воробьевой ООО «Гранд Лэнд», существующей с 2009 года. Инвестконтракт на строительство объекта был получен в 2012 г., когда сын пенсионерки Андрей Воробьев стал и. о. губернатора Московской области, сменив на посту Сергея Шойгу. Отец Воробьева и супруг женщины Юрий был первым заместителем Шойгу в МЧС.

«Гранд Лэнд» зарегистрирована в здании неподалеку, где ей принадлежит минимум 576 кв. м. офисов. Большую часть из них уже год арендует компания «Таганка Лайф», владеющая «РМ Клиникой». В 2019 г. «Гранд Лэнд» заработала 76,5 млн рублей, чистая прибыль составила 369 тыс.

Также «Открытые медиа» обнаружили у семьи Воробьевых еще несколько компаний. К примеру, «Инвестиционная Группа 11», которая владеет долями в проектах девелоперской группы «Самолёт». К своему IPO ГК «Самолет» осенью 2020 года выпустила меморандум, в котором назвала участие в своих проектах Максима Воробьева (младшего сына Людмилы Воробьевой, крупнейшего совладельца ПАО «Русская аквакультура») политическим риском, так как некоторые из них могут восприниматься как получающие выгоду от его положения.

Также в собственности Людмилы Воробьевой обнаружили более трети пакета акций ОАО «Чрезвычайная страховая компания», созданной МЧС, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. Сообщается, что женщина продала свою долю, стоимость которой могла составить несколько сотен млн рублей. Кроме того, матери губернатора Воробьёва принадлежит ГК «Гранд Лэнд», управляющая финансово-промышленными активами, более 100 соток земли в Подмосковье (оцениваются в 292 млн рублей), где находится поместье семьи.