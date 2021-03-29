Судно Ever Given сняли с мели

Контейнеровоз Ever Given, перекрывший Суэцкий канал, сняли с мели. Операция продолжалась почти неделю.

Утром 29 марта судно сдвинули и сняли с мели, сообщила транспортная компания Inchcape в Twitter. Bloomberg пишет, что для этого пришлось извлечь из-под него 27 тыс. кубометров грунта. Буксирами корабль должны установить в положение, которое позволит возобновить его движение. 30 марта планировалось начать разгрузку судна. Тем временем, проход судов по Суэцкому каналу все еще закрыт. Когда он возобновится, пока неизвестно.

Контейнеровоз Ever Given шел из Китая в Нидерланды с грузом. 23 марта он сел на мель в условиях песчаной бури и полностью перекрыл водный путь, упершись в противоположные берега. В администрации канала говорили, что причиной может быть как техническая шибка, так и человеческий фактор.

26 марта сообщалось, что на снятие контейнеровоза с мели требуется минимум два-три дня, к тому моменту в канале уже образовался затор из 450 судов. Часть кораблей спустя несколько дней пошла в обход Африки. Администрация канала заявляла, что из-за происшествия Египет теряет около $14 млн в день. Также появлялись новости о том, что блокировка может вызвать дефицит туалетной бумаги и рост стоимости зерен кофе.